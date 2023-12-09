О том, как следует поступить украинцам, в ситуации, когда в их дома/квартиры незаконно «поселились» российские захватчики, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Как стало известно, потерпевшим необходимо подать заявление о совершении вышеописанных преступлений в Нацполицию или СБУ, указав свои персональные данные, и прикрепив нижеуказанные документы/сведения о правонарушении, в частности:

пакет документов, подтверждающих право собственности на жилье (в бумажном/цифровом формате);

фотоснимки помещений, предметов быта или описать их внешний вид (размеры, цвета и прочие детали);

подробности правонарушений (кем и когда было захвачено жилье/сколько «освободителей» там живут, включая примерное описание их внешности, возраста, одежды, а также имена/позывные);

контакты особ, ставших очевидцами преступлений.

Кроме того, сообщить о таких преступлениях можно:

Нацполиции — по номеру телефона 102 (24/7);

СБУ — по номеру телефона 044-256-99-91 или посредством э-почты [email protected].

Следует отметить, что подать заявку смогут как сами потерпевшие, так и их родственники, друзья, знакомые.

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