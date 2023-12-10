О том, что на вышеуказанном направлении «вторая армия мира» чаще применяет ударные беспилотники (31 дрон-камикадзе на протяжении 24-х часов), а на Лимано-Купянском направлении — чаще атакует авиацией, и все эти изменения вызваны неблагоприятными погодными условиями, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы департамента по связям с общественностью Командования Сухопутных Войск ВСУ Владимира Фитьо, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

Как стало известно, путинская армия 389 раз совершила артобстрелы позиций бойцов Сил Обороны по обеим направлением, что свидетельствует о достаточном объеме снарядов у противника, а также отсутствии значительных сложностей с логистикой. Впрочем, вся эта активизация «освободителей» не помогла им в минимизации собственных потерь.

В частности, украинскими войсками «утилизировано» 183 оккупанта и уничтожено 19 единиц военной техники РФ на Бахмутском участке фронта.

Ранее мы писали о том, что в Силах Обороны Таврического направления раскрывали масштаб суточных потерь оккупантов на нескольких участках фронта.