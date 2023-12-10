О том, что Украина и страны-партнеры рассматривают вероятность поставок шведских истребителей Gripen в дополнение к американским F-16, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, основным боевым самолетом ВСУ по-прежнему останется F-16, однако существует возможность получения и Gripen, если, конечно же, Швеция сможет отправить в Украину нужное количество, при условии перехода на новую модификацию «Грифонов», на которые «пересядут» шведские ВВС, а «устаревшими» обеспечат армию нашей страны.

Спикер Воздушных Сил акцентировал:

Но основным боевым самолетом все же остается F-16. Если будет принятое решение по Gripen — это будет неплохим вариантом для нас.

Ранее мы писали о том, как в Воздушных Силах высказывались о риске повторной ракетной атаки стратегической авиации РФ.