О том, что бойцы Сил Обороны не прекращают удерживать оборонные позиции на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области, минимизируя попытки российской армии вторжения в вытеснении наших воинов от Крынок, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Института изучения войны» (ISW).

В соответствии с данными военных аналитиков, в Крынках (30 километров северо-восточнее Херсона и в 2 километрах от побережья Днепра) Силы Обороны Украины остались на своих позициях.

При этом, от украинского военного обозревателя Константина Машовца прозвучала дополнительная информация — «освободители» не смогли продвинуться на восток от Крынок, и вынуждены усиливать оборону юго-западнее Олешек (7 километров южнее Херсона и в 4 километрах от реки Днепр), у Подлесного (8 километров южнее Херсона и 6 километров от Днепра), а также в окрестностях Кардашинки (7 километров южнее Херсона и 2 километра от Днепра).

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ЦНС раскрывали подробности «рейда», проведенного оккупантами на ВОТ Херсонщины.