О том, что с приходом 2024-го года, предприятия сферы торговли/предоставления услуг нашей страны, расположенные в населенных пунктах с населением от 5 000 до 25 000 человек, обязаны принимать средства с карточек/NFC и прочего, то есть установить соответствующие устройства для их считывания, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную на официальной странице Государственной налоговой службы Украины.

Согласно правительственному постановлению, предпринимателей обяжут принимать «безнал» через POS-терминалы в таком порядке:

с 1-го января 2024-го года — устройства считывания должны устанавливаться в городах/селах с численностью 5 000 −25 000 человек;

с 1-го января 2025-го года — в населенных пунктах, где проживает менее 5 000 человек;

с 1-го января 2026-го года — устройства должны быть у всех торговцев-ФЛП-плательщиков единого налога 1-й группы; продавцов, использующих торговые автоматы или осуществляющих выездную/выносную торговлю или реализующих собственную продукцию (от овощей и фруктов до животноводства или птицеводства).

Ранее мы писали о том, как в Верховной Раде оценивали возможность введения спецналога для самозанятых.