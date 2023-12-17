О том, как российский тиран Путин набросился на Финляндию вследствие членства данной страны в НАТО, угрожая разместить у финской границы контингент «второй армии мира», пишет «НБН», ссылаясь на слова президента государства-террориста, прозвучавшие в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», и опубликованные «Медузой».

По словам Путина, если ранее у Финляндии не было проблем, то «теперь будут», поскольку Россия намеревается сформировать так называемый «Ленинградский военный округ», сконцентрировав там «определенные воинские подразделения». Российский диктатор добавил, что не понимает, зачем Хельсинки «это надо, чушь какая-то просто».

Впрочем, Путин все же с опасением подчеркнул, сам себе противореча — РФ не имеет никаких резонов и заинтересованности, «ни геополитической, ни экономической, ни военной», чтобы начать войну со странами-членами НАТО:

У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения.

Ранее мы писали о том, что в ГУР МОУ указывали на ложь Путина, назвав точную численность оккупационных войск в Украине.