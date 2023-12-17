О том, что представители Центральной уголовной полиции Финляндии потребовали ареста для так называемого «Воислава Тордена» или на самом деле, — Яна «Славяна» Петровского, являющегося одним из лидеров неонацистского формирования «ДШРГ Русич», пишет «НБН», ссылаясь на материал Yle.

В соответствии с ордером, выписанным на арест «Тордена», военные преступления были совершены фигурантом дела в период с 2014-го по 2015-й года. Кроме того, уездной суд Хельсинки уже проинформировал — заседание касательно данного дела состоится в понедельник, 18-го декабря, во 2-й половине дня.

Следует отметить, что замгенпрокурора Юкка Раппе также ранее принимал решение касательно проведения предварительного расследования предполагаемых преступлений «Тордена» в Украине, однако указанные следственные мероприятия пройдут в Финляндии, так как по решению Верховного суда, Петровского запрещается выдавать нашей стране якобы из-за «жестоких условий содержания в украинских тюрьмах».

Ранее мы писали о том, что Путин угрожающе высказался относительно вступления Финляндии в НАТО.