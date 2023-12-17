О том, что целью одной из атаки ударных беспилотников «неизвестной принадлежности», стала территория военного аэродрома в окрестностях Морозовска в Ростовской области, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канала «Astra».

Согласно многочисленным сообщениям от жителей Морозовска, серия взрывов была слышна ранним утром — в 4 часа 20 минут. В соответствии с открытыми данными, на этом военном аэродроме под Морозовском, размещен 559-й гвардейский бомбардировочный полк (военная часть 75392), на вооружении которого состоят Су-24, Су-24М, Су-34, осуществляющие ракетные атаки на Украину.

Впрочем, по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, ликвидировать ударные беспилотники путинской армии пришлось не только в Морозовском районе, но и у Каменско-Шахтинского (рядом с границей Украины) — здесь «прилетали» дроны самолетного типа, и, якобы «большую часть беспилотников уничтожили».

Ранее мы писали о том, что фанаты «русского мира» признали бессилие РФ перед Украиной.