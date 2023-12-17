О том, что государство-террорист, временно контролирующее объект критической инфраструктуры нашей страны, ужесточает меры давления на украинцев, работающих на ЗАЭС, принуждая их получить паспорта РФ, а потом — подписать договоренности с «Росатомом», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ГУР Минобороны Украины.

Как стало известно военной разведке, согласно требованиям оккупантов, нескольким сотням украинских работников ЗАЭС необходимо получить паспорта страны-агрессора и подписать вышеописанные контракты до 31-го декабря текущего года. Для исполнения подобных планов, россияне оказывают психологическое давление на украинцев, и избирательно, без каких-либо предупреждений, не допускают к рабочим местам, изымая пропуска.

Кроме того, среди украинских специалистов, отказавшихся от заключения данных контрактов и паспортизации, российскими спецслужбами «сеется» недоверие друг к другу и создаются условия для анонимных доносов, посредством специально созданных Telegram-ботов.

Ранее мы писали о том, что в ГУР указывали на ложь Путина, назвав точную численность оккупационных войск в Украине.