О том, что кое-где доступ к «Домашнему Интернету» от национального оператора мобильной связи все еще восстановлен, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, обнародованное в официальном Facebook-аккаунте «Киевстар».

Как стало известно, пользователи, проживающие в некоторых населенных пунктах, в частности, в столице Украины, все еще испытывают трудности с доступом к «Домашнему Интернету», однако, все это временные затруднения, поскольку прямо сейчас ведется стабилизация сети, и потому мобильная передача данных может функционировать несколько медленнее, что необходимо для сохранения определенной безопасности.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в британской разведке оценили масштабность взлома мобильного оператора «Киевстар».