О том, что выплаты различных видов соцпомощи и компенсаций гражданам Украины, с приходом 2024-го года, станут начислять после оформления заявки в несколько ином формате, пишет «НБН», ссылаясь на проект приказа Минсоцполитики, опубликованный на официальной странице «Совместного представительского органа репрезентативных Всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне».

Вышеуказанным документом предусматривается обновление формы заявления касательно назначения некоторых типов соцпомощи и денежных компенсаций (если средства получены в качестве финансовой поддержки от стран-партнеров Украины или каких-либо фондов) — получить право на подобные выплаты можно будет только согласившись на передачу персональных данных, касающихся как самого получателя, так и всех членов его семьи.

В частности, вышеописанные сведения получат:

правительства иных государств;

международные организации;

«донорские» учреждения.

Ранее мы писали о том, что с 2024-го года, правительство Польши и Германии намерены сократить или аннулировать соцпомошь украинским беженцам.