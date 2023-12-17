О том, что российский флот в водах указанных морей несколько сократил активность, если провести сравнение с зимой прошлого года, а также в чем причина подобной минимизации действий противника, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, в декабре 2022-го года российский флот был несколько активнее в море. Вполне возможно, что на данном этапе россияне интенсивно восстанавливают ракетный потенциал, но могут использовать дальнобойные боеприпасы и из бухт Новороссийска, к которому сейчас оттеснены — крылатые «Калибры» морского базирования в состоянии стартовать на расстояние 2 500 километров.

Спикер ОК «Юг» добавила — высокая степень угрозы сохраняется, так как корабли-ракетоносители снаряжены, но, также есть и некий погодный фактор:

Вполне вероятно, что они ожидают усиления морозов.

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах отчитались о количестве сбитых целей ночью 17-го декабря.