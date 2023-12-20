О том, что «вторая армия мира» на восточных участках фронта торопится захватить новые территории, но планам оккупантов не дают исполниться результативные действия защитников Украинского государства, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Свобода.Ранок».

По словам Фитьо, российские войска вторжения сейчас слишком «спешат», так как не могут похвалиться большими успехами своего наступления, начатого в октябре, — именно со второго осеннего месяца фиксируются наиболее активные боевые действия на всех направлениях, «краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные».

Впрочем, «освободители» вынуждены постоянно пересматривать свои планы, и переносить сроки, «потому что они забыли в тех планах поставить отметку, что против них стоят ВСУ, которые, конечно, им того сделать не дадут».

Ранее мы писали о том, что в Варшаве оценивали военный потенциал РФ, назвав сроки возможного вторжения в Польшу.