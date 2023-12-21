О том, что правительством разработан проект постановления, касающийся пролонгации срока прохождения физической идентификации пенсионеров в «Ощадбанке» еще на 3 месяца, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на официальной странице Минреинтеграции Украины.

Как стало известно, вышеуказанным документом будут продлены сроки осуществления физической проверки лиц через «Сбербанк» до 1-го апреля 2024-го года, и подобные изменения затронут, в том числе, и внутренне перемещенных лиц, получивших такой статус до 24-го февраля 2022-го года (ранее не предусматривалось).

Следует отметить, что данное предложение, касательно увеличения сроков идентификации, было разработано на основании работы «Координационного штаба по обеспечению реализации прав и свобод ВПЛ».

Ранее мы писали о том, каким категориям граждан значительно урежут размер пенсионных выплат с 2024-го года.