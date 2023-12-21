О том, что 21-го декабря, указанный оператор мобильной связи, наконец полностью восстановил работу всех ключевых сервисов, пострадавших от хакерской атаки, и подготовил определенный «подарок» своим абонентам, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт «Киевстар».

Как стало известно, помимо выделения 100 млн гривен на нужды украинской армии, «Киевстар» решил отменить внесение следующей запланированной оплаты за нижеуказанные тарифные пакеты, и такие позитивные изменения затронут:

абонентов подписки с 22-го декабря 2023-го года по 21-е января 2024-го года;

контрактных абонентов, включая тех, кто пользуется сервисом «Домашний Интернет» — с 22-го декабря 2023-го года по 21-е января 2024-го года;

корпоративных клиентов на услуги мобильной и фиксированной связи — с 1-го января 2024-го года 01 по 31-е января 2024-го года;

подключенных к «Домашнему Интернету» и «ВСЕ ВМЕСТЕ» — с 1-го января 2024-го года 01 по 31-е января 2024-го года.

Ранее мы писали о том, как британская разведка оценивала масштабность взлома мобильного оператора «Киевстар».