О том, что вследствие паранойи и обоснованного страха, российские оккупанты на ВОТ Херсонщины снова интенсивно терроризируют простых обывателей, врываясь в их жилье по ночам, с целью отыскать доказательства проукраинской позиции владельцев, и попросту все переворачивают «с ног на голову», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как стало известно, подобные меры психологического давления не ограничиваются обысками — мирных людей зачастую арестовывают, и отвозят на допросы в застенки. При этом, стоит подчеркнуть — основанием для задержания может стать любое художественное произведение, написанное украинским автором, а также желтая или синяя окраска бытовых вещей в доме, включая любую мелочь, которая в воспаленном воображении захватчиков вызывает подозрения или отторжение.

Ранее мы писали о том, что в ГУР рассказывали, зачем РФ усилила принудительную паспортизацию украинских сотрудников на ЗАЭС.