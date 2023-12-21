О том, что украинцам призывного возраста, проживающим за пределами своей страны, станут массово присылать «приглашения» на призывные пункты ВСУ, а также чем грозит неявка, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Минобороны Украины Рустема Умерова, прозвучавшее в интервью Die Welt.

По словам Умерова, все мужчины призывного возраста от 25-ти до 60-ти лет вскоре получат уведомления, касающееся явки в пункты комплектования ВСУ, чтобы достичь некоторой «справедливости для всех, потому что это касается нашей собственной страны».

Глава Минобороны Украины добавил, что в отношении «отказников», будут введены определенные санкции, однако какие именно, все еще неизвестно, поскольку такие кары находятся в «процессе обсуждения» в соответствующих органах власти нашей страны.

Ранее мы писали о том, что оккупанты запаниковали из-за слов Зеленского о возможной мобилизации 400-500 тысяч украинцев.