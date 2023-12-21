О том, чем вызвана текущая ситуация, а также чего ожидать украинским производителям от евроинтеграции, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение замглавы «Всеукраинского аграрного совета» (ВАС) Дениса Марчука.

По словам Марчука, после интенсивных майских переговоров Украины с ЕС, были некоторые позитивные ожидания, однако затем наступила фаза постоянных ограничений экспорта, вследствие того, что украинская агропродукция — более конкурентоспособна на европейских рынках даже без прямых дотаций ЕС (при полном членстве нашей страны отечественным производителям смогут выделять около 10 млрд евро). Таким образом, украинские фермеры способны конкурировать с европейскими, даже учитывая возросшие транспортные расходы из-за блокировки границ.

Замглавы ВАС добавил:

Представьте, если Украина получит систему поддержки, которая существует в ЕС, где 50 процентов дотаций распределяются между производителями в самом Евросоюзе.

То есть, если Украина начнет получать вышеуказанные средства, это может не понравиться другим странам. В частности, сейчас борьба идет не только за места на внутреннем рынке ЕС, но и за возможные финансовые преференции.

Ранее мы писали о том, что Гетманцев рассказывал, сколько средств потеряла Украины от блокировки границ.