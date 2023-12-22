О том, как велась охота за вышеуказанными российскими боевыми самолетами, продолжительный период создававших серьезные трудности для бойцов Сил Обороны на Южном направлении, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, прозвучавшее эфире «Украинского радио».

По словам Данилова, в СНБО практически сразу получили отчет, касающийся ликвидации самолетов РФ силами и средствами украинской ПВО, и потому незамедлительно поняли, о чем идет речь.

В частности, на данный момент можно несколько приоткрыть завесу тайны — охота за этими Су-34 продолжалась долгий промежуток времени. Следует подчеркнуть, что так как российские самолеты мешали и создавали опасность для действий ВСУ, — то уже можно поздравить всех причастных к операции с «перфектным результатом».

Ранее мы писали о том, как Данилов прокомментировал слова Зеленского о мобилизации 400-500 тысяч украинцев.