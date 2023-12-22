О том, чем спровоцировано понижение курса гривны на внутреннем валютном рынке Украины к концу текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение замглавы НБУ Сергея Николайчука, прозвучавшее в период презентации «Макроэкономических прогнозов» на 2024-й год, и опубликованное «Фактами».

По словам Николайчука, в последний месяц года, динамика чистого спроса на иностранную валюту продолжила расти, и НБУ был вынужден надлежаще отреагировать на подобную ситуацию, начав продавать больше долларов и евро на рынке.

Кроме того, согласно декларируемым принципам (управляемая гибкость курса), банк-регулятор стал позволять курсу снижаться, а затем, спустя определенное время, вследствие увеличения темпов вышеописанного спроса, — разрешил гривне «еще больше ослабляться».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ составили инфляционный прогноз на 2024-й год, предупредив о повышении стоимости продуктов в Украине.