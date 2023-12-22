О том, что кремлевский тиран Владимир Путин может больше не надеяться на достижение своих целей в этой войне, так как основная цель полномасштабного вторжения РФ, с самого начала, — закрыть Киеву путь в НАТО и Евросоюз, однако вопреки почти 2-м годам противостояния государству-террористу, Украина стала гораздо ближе к интеграции в указанные блоки, пишет «НБН», ссылаясь на заявление генсека Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга, опубликованное в Suddeutsche Zeitung.

По словам Столтенберга, Путин навсегда утратил Украину, несмотря на то, что страна-агрессор в текущей войне уже заплатила колоссально высокую цену. Впрочем, генсек НАТО уверен, что масштабная агрессия РФ не закончится в ближайшее время — не существует никаких предпосылок к смене Путиным своих планов, потому всем странам-членам Альянса следует не прекращать поддержку Украинского государства.

Столтенберг акцентировал:

Украинцы показали, что они способны защитить себя, дать отпор, особенно когда они получают оружие от Германии и многих других стран НАТО.

Ранее мы писали о том, как в ISW прокомментировали слова Путина о «нежелании» РФ воевать с НАТО.