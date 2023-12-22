О том, какой важной информацией, напрямую связанной с нововведениями в налогообложении граждан, запланированными украинскими парламентариями, поделился аналитик из «Вокс-Украина» Олег Иванов, пишет «НБН», ссылаясь на материал Hromadske.

В частности, первым законопроектом предлагается введение обязательного декларирования доходов для семей, получающих соцпомощь, и одновременно занимающихся «бытовым» бизнесом, не зарегистрированным официально, в частности, сдачей в аренду квартир или частным извозом.

Вторая «инициатива» от народных избранников предусматривает формирование нового типа налогообложения для тех, кто тоже сдает квартиру в аренду или «таксует», но с одним нюансом — при своевременном уведомлении ГНС о получении дохода описанным образом, за начальный период такого предпринимательства платить в пользу госбюджета будет необязательно.

Третье предложения, прошедшее первое чтение в Раде, касается так называемых домработников — няней, поваров или опекунов по уходу за пожилыми людьми: семьи, нанимающие подобный персонал, должны сообщать об этом налоговикам.

Ранее мы писали о том, что Гетманцев обещал ужесточение налоговой политики в Украине и введение «европейских» норм.