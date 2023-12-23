О том, что российские войска вторжения попытались атаковать Кропивницкий определенными типами ракет (вовсе не модифицированными зенитными C-400, как информировали в некоторых Telegram-каналах), запущенными с территории временно оккупированного Крымского полуострова, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, с территории полуострова, в направлении Кропивницкого, захватчики выпустили баллистическую разновидность ракет, которые были результативно ликвидированы средствами и силами украинской ПВО.

Спикер Воздушных Сил подчеркнул, что по предварительной информации, в Кропивницком обошлось без последствий — «не достигли своих целей эти ракеты, которые были выпущены».

Впрочем, в соответствии с данными, предоставленными главой Кировоградской ОВА Андреем Райковичем, в некоторых районах данной области обломками ракет повреждены крыши домов, заборы и авто.

Ранее мы писали о том, как Игнат прокомментировал «демилитаризацию» трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Херсонщине.