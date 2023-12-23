О том, что соответствующие структуры нашей страны активно рассматривают возможность рассылки военнообязанным электронных уведомлений, приглашающих в ТЦК/СП, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова, опубликованное «Суспільним».

По словам Умерова, в Минобороны уже начали анализировать различные базы данных, чтобы принять решение, какую информацию из них учесть. В частности, украинцев намереваются распределить по категориям: военнообязанный, военнослужащий или ветеран. После проведения вышеописанного учета, станет понятно, можно ли мужчине «предложить» военную службу или нет.

Впрочем, глава Минобороны добавил — такие «приглашения» обязательно направят всем мужчинам (как только будет закончена работа над техническими решениями, чтобы этот процесс был «цивилизованным»), и не так важно, находятся они в своей стране, или выехали за границу:

Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пришлем всем.

Ранее мы писали о том, что Данилов раскрывал важные детали запланированной мобилизации 400-500 тыс. украинцев.