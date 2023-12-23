О том, что на протяжении последних месяцев, российско-оккупационные «власти» так и не смогли как-либо улучшить социально-экономическую обстановку на временно оккупированных территориях восточных регионов Украины, пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления».

В соответствии с имеющейся информацией, сформировались многочисленные факторы, спровоцировавшие рост недовольства среди местного населения, и это:

тотальная безработица, обусловленная прибытием на ВОТ «гастарбайтеров» из стран центральной Азии;

регулярные перебои в поставках тепла;

отсутствие адекватного медицинского обеспечения;

отказ оккупационных властей от выплат соцпомощи местным жителям, в особенности, людям преклонного возраста.

Таким образом, задекларированная Москвой «улучшенная жизнь» на ВОТ, так и осталась в нереализованных планах, так как захватчики не имели, и не имеют целью повышать социально-экономический уровень на «приобретенных территориях».

Ранее мы писали о том, что в ЦНС сообщали о способах, используемых РФ для осквернения истории Украины.