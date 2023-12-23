О том, что происходит с законопроектом, касающимся поднятия акцизного сбора на автогаз, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, опубликованное Forbes.

По словам Гетманцева, в Минфине интенсивно работают над проектом закона, призванным «унифицировать» ставки налогов на топливо, то есть довести их до параметров, аналогичных действующим в Евросоюзе, и, в первую очередь, такие «приятные изменения», коснутся корректировки акциза на сжиженный газ в большую сторону.

Впрочем, глава профильного комитета добавил, что данный законопроект неоднократно выносился на рассмотрение Кабмина, но документ каждый раз возвращали на доработку, поскольку однозначной поддержки такой инициативы среди функционеров пока нет.

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