О том, что ЗРК С-400 «Триумф» оккупанты не используют для атак на города Украины, а лишь прикрывают данными системами воздушное пространство над важными объектами (например, на ВОТ Крыма), пишет «НБН», ссылаясь на пояснение представителя Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, новейшие «Триумфы», в основном, не нацеливаются путинской армией на наземные цели в регионах Украины, и обратная ситуация является громадным исключением, поскольку данный ЗРК способен ликвидировать самолеты/ракеты на больших расстояниях (до 400 километров). Таким образом, запуски зенитных ракет C-400 станут расточительностью со стороны россиян, «если они будут ими бить по наземным целям».

Представитель Воздушных Сил добавил — для атак на Украину, путинская армия, преимущественно, применяет ЗРК С-300, для которых у них достаточно более дешевых ракет.

Ранее мы писали о том, что Игнат сообщал, каким типом ракет, и откуда, оккупанты били по Кропивницкому 23-го декабря.