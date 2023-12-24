О том, что президентом Петром Павелом одобрено внесение изменений в закон «lex Ukraine», в соответствии с которыми, все украинцы, вынужденно выехавшие из своей страны после полномасштабного вторжения РФ, и находящиеся на территории чешского государства, но планирующие возвратиться домой, смогут рассчитывать на выплату финпомощи, пишет «НБН», ссылаясь на официальный сайт лидера Чехии.

Согласно обновленному закону, предоставлять финподдержки (размер пока не установлен) будут беженцам, получившим статус временной защиты, но только при подтверждении намерения возвращении в Украину. Кроме того, наши сограждане смогут обратиться за подобной соцпомощью лишь 1 раз, и не позднее, чем за 3-и месяца до завершения права на пребывание в Чехии, то есть до конца следующего года.

В ситуации, когда украинцы захотят оформить долгосрочную чешскую визу, они должны будут внести 50 процентов суммы, полученной от правительства Чехии за возвращение домой.

Ранее мы писали о том, что Умеров анонсировал массовую рассылку электронных повесток всем военнообязанным украинцам, выехавшим из страны.