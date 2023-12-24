О том, что в ночь на 24-е декабря, путинская армия в очередной раз массированно обстреляла данный город, вследствие чего есть погибшие и раненые среди мирных жителей, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канала Херсонской областной прокуратуры.

Как стало известно, в результате попадания снаряда в жилой дом, под завалами собственной квартиры погибли пожилые муж и жена, а в другом домовладении спасателями деблокировано тело еще 1-го мужчины. Кроме того, ранения различной степени тяжести — у 9-ти горожан (включая 15-летнего ребенка).

Также, зафиксированы повреждения у частных и многоквартирных домов, учебного и медицинского учреждений, объектов критической инфраструктуры и автотранспорта — по факту нарушения законов и обычаев войны армией государства-террориста, начато досудебное расследование согласно части 2-й статьи 438-й «Уголовного Кодекса Украины».

Ранее мы писали о том, что в Сети опубликовали видео масштабного пожара на месте взрыва после обстрела Херсона.