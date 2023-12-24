О том, что уничтожение 3-х российских «сушек» в один день оказало значительное отрицательное воздействие на тактику врага на Херсонском направлении, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, ликвидация вышеуказанных самолетов ВКС РФ существенно отразилось на последующей активности захватчиков в воздушном пространстве — «мы наблюдаем затишье в использовании корректируемых авиабомб [КАБ]», чего не фиксировалось ранее, когда «вторая армия мира» использовала «малейшее погодное окошко» для того, чтобы наверстать потерянное время, и ожесточенно бомбили КАБами левый и правый берега реки Днепр на Херсонщине.

Спикер ОК «Юг» акцентировала:

Но пока видим, что они в существенной и глубокой задумчивости. Они действительно изучают, что это было, и насколько оно дальше опасно. Пока бомбардировок не фиксируем.

Ранее мы писали о том, что в Сети появились первые кадры «приземления» российских Су-34.