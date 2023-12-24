О том, что правоохранителями инициировано начало расследования обстоятельств инцидента, из-за которого погибло 3 человека, и еще у 3 — травмы различной степени тяжести, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт Полиции Львовской области.

Как стало известно, инцидент произошел в доме по ул. Княгини Ольги — на месте происшествия отработали следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты, включая сотрудников прочих правоохранительных служб Львовщины: уже установлено, что взрыв произошел из-за утечки газа в гаражном помещении частного дома.

Также, в период разбора обломков домовладения, были найдены тела 3-х львовян: 82-летней женщины и мужчин, возрастом 37-ми и 75-ти лет. При этом, 7-летнего мальчика, 11-летнюю девочку и 74-летнего мужчину получивших телесные повреждения, доставили в ближайшие медучреждения.

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