О том, что Украина не собирается вступать в НАТО, пока полностью не деоккупирует свои временно захваченные территории, пишет «НБН», ссылаясь на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова, опубликованное «Голосом Америки».

По словам Данилова, Украина является «единым организмом», и, естественно, не может отдать часть тела, а второй — вовсе «где-то там забыть». Подобные предложения — абсолютно нерабочие конструкции, и даже не совсем понятно, «у кого в голове такие не совсем корректные мысли появляются», поскольку все «это просто невозможно».

Секретарь СНБО добавил, что европейский и североатлантический пути нашей страны необратимы, поскольку закреплены в «Конституции», а «территориальная целостность Украины признана всеми цивилизованными странами мира».

Ранее наш информационный портал писал о том, как Данилов прокомментировал оборону Марьинки.