О том, что с начала полномасштабного вторжения, войска государства-террориста 465 раз использовали химбоеприпасы, при этом, только 81-н случай зафиксирован в этом месяце, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Генштаба ВСУ.

Как отмечают в Генштабе, темпы применения химоружия «второй армией мира» только нарастает: только в течение 19-го декабря, оккупанты осуществили 8-мь атак с использованием химических веществ. В частности, захватчики чаще всего используют гранаты, такие как К-51, РГР и «Дрофа-ПМ», которые сбрасывает с дронов. Кроме того, активно применяются и самодельные взрывные устройства, в составе которых — вещества раздражающего действия. Также, путинская армия осуществляет артобстрелы снарядами, содержащими химически опасные вещества.

Отметим, что Россия ратифицировала «Конвенцию о запрещении химического оружия», и якобы уничтожила все свои запасы химоружия в сентябре 2017-го года.

Ранее мы писали о том, что в ISW сообщали о применении оккупантами запрещенных боеприпасов на Левобережье Херсонщины.