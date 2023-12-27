О том, на какие цели были направлены 59,2 процента от суммарного объема затрат общего фонда госбюджета в 168,2 млрд грн, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Министерства финансов Украины.

Как стало известно, на вышеуказанные объемы средств, профинансированные налоговыми поступлениями, а также за счет массового приобретения военных облигаций, смогли:

обеспечить денежное довольствие бойцам ВСУ (особам как в рядовом, та и в начальствующем звании), а также правоохранителям;

приобрести военную/специальную технику, оружие, боекомплекты, снаряжение оборонного назначения, средства индивидуальной защиты (шлемы, бронежилеты и другую спецэкипировку), автотопливо/смазку и пищевые продукты;

закупить медпрепараты;

покрыть иные виды затрат.

Ранее наш информационный портал писал о том, куда ушли средства, предоставленные Украине Всемирным банком.