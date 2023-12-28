О том, что с января увеличится стоимость не только овощей, но также и мясных или молочных продуктов, пишет «НБН», ссылаясь на мнение члена «Экономического дискуссионного клуба» Олега Пендзина, опубликованное «Обозревателем».

По словам Пендзина, данное подорожание не станет уж слишком шокирующим — диапазон повышения цен составит от 1,5 процента до 2 процентов в месяц. Впрочем, январем такая тенденция не ограничится — цены продолжат расти, по крайней мере, на протяжении нескольких месяцев подряд.

При этом, стоимость хлеба, судя по всему, удержится в нынешнем диапазоне, поскольку в 2023-м году был отменный урожай зерновых, а из-за сложностей с экспортом, вывезти его не успели. Кроме того, на отдельные разновидности продовольствия цены даже могут несколько снизиться — речь идет об обычных куриных яйцах, но лишь при условии, что их экспорт из страны не расширят, и агропроизводители будут вынуждены продавать свой продукт в Украине.

Ранее мы писали о том, что в Украине существенно подорожали овощи из так называемого «борщевого набора».