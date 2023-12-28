О том, что в случае несвоевременного поступления финансовой помощи от стран-партнеров, значительных трудностей с выплатой пенсионных пособий не ожидается, однако их индексация, запланированная на 2024-й году может не состояться, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства социальной политики Украины Оксаны Жолнович, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Жолнович, она хочет успокоить всех пожилых граждан Украины, получающих пенсию по возрасту — «львиная часть» доходной части, распределяемой Пенсионным фондом, — это внутренние поступления, отчисляемые украинскими налогоплательщиками, в частности, защитниками нашей страны. Кроме того, так как все военнослужащие регулярно уплачивают единый социальный взнос (ЕСВ), то стабильность Пенсионного фонда поддерживается именно украинскими, а не международными средствами.

Глава Минсоцполитики подчеркнула, напомнив о средствах, пока не перечисленных США и ЕС:

Но мы убеждены, что они не понадобятся. Мы видим четкие сигналы от партнеров, что финансирование будет.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ объясняли, когда стаж может послужить причиной отказа в выплатах.