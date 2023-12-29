О том, что в соответствии с нормами обновленного социального законодательства, появилось несколько категорий граждан, имеющих право на льготную оплату услуг ЖКХ (жилищно-коммунально-хозяйственных), даже если площадь жилья превышает надлежащие нормативы, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как стало известно, в льготный перечень внесли нетрудоспособных неработающих лиц преклонного возраста, проживающих самостоятельно, и получающих пособие по выслуге лет/потере кормильца/инвалидности. Таким образом, даже если есть «сверхнормативная» площадь жилья, то правом на 30-процентную скидку на «коммуналку» располагают:

особы, которым государство начисляет соцпомощь по инвалидности с детства;

особы, не имеющие права на выплату пенсионного пособия/особы с инвалидностью, получающие государственную соцпомощь;

особы, которым выплачивают временную государственную соцпомощь, достигшие 60+ лет, но не имеющие права на получение «возрастного» пособия.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ объясняли, можно ли рассчитывать на получение субсидии, работая на полставки.