О том, что благодаря тесному сотрудничеству отечественного оборонпрома с более, чем 500 «частниками», в 2023-м году изготовлено не менее 50 000 дронов-камикадзе, при этом, наращивание производственных мощностей ВПК (военно-промышленного комплекса) нашей страны не прекращается, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, прозвучавшее на YouTube-канале указанного ведомства.

По словам Камышина, серийно в Украине «спускают с конвейера» как минимум пять типов дронов-камикадзе, идентичных «Шахед-131», не считая изготовления аналогов «Шахедов-136», разработанных в далеком 2016-м году, но по неизвестным причинам не выпускающимся.

Также, глава Минстратегпрома подчеркнул — в 2024-м году украинская армия получит более 1 000 беспилотников с дальностью полета не менее 1 000 километров, не исключая 1 000 000 FPV-дронов, обещанных Министерством цифровой трансформации.

Ранее мы писали о том, как Зеленский высказывался о планах Украины по производству оружия.