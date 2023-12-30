О том, что данная коварная атака путинской армии на столицу Украины, совершенная в пятницу, 29-го декабря, является самой крупной, если основываться на количестве жертв среди мирного населения, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Кличко, на данный момент специалисты ГСЧС Украины извлекли 16 тел погибших украинцев из-под завалов складского помещения, расположенного в Шевченковском районе. При этом, эти трагические цифры могу возрасти, поскольку спасательная операция продолжается, и разбирать обломки здания не прекратят до воскресенья, 31-го декабря.

Мэр столицы нашей страны добавил:

1-го января в Киеве будет объявлено днем траура.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, как ВС РФ смогли обойти ПВО Украины во время массированного удара 29-го декабря.