О том, что данный масштабный удар — кульминация экспериментальных действий оккупантов (проведенных на протяжении последних нескольких месяцев), ранее совмещающих атаки беспилотными летательными аппаратами с редкими запусками ракет, с целью испытаний потенциала украинской ПВО, пишет «НБН», ссылаясь на «Институт изучения войны» (ISW).

По мнению аналитиков «Института изучения войны», в течение вышеописанного периода, захватчики наносили по Украине серии ударов различной мощности, используя разнообразные комбинации «Шахедов», а также малое количество крылатых и баллистических ракет.

В частности, сделав определенные выводы на основе «недавних разведывательных и исследовательских миссий», в атаке 29-го декабря, российские войска вторжения предпочли использовать дроны-камикадзе для обхода или отвлечения украинской ПВО, в то время, как ракеты разных модификаций были направлены для причинения максимального ущерба намеченным целям.

Ранее мы писали о том, что в Минстратегпроме заявляли о запуске серийного производства дронов, аналогичных «Шахедам».