О том, что из-за удара реактивными системами залпового огня по Белгороду, якобы совершенного украинской армией, а на самом деле — в результате неудовлетворительной работы российской ПВО по неизвестным целям, в данном российском городе есть пострадавшие и погибшие гражданские, и именно по этой причине, оккупанты решили «ответить» обстрелом Харькова, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Минобороны РФ.

Как пишет Минобороны государства-террориста, «вторая армия мира» осуществила «высокоточную ракетную атаку» на «бывший гостиничный комплекс «Kharkiv Palace»», в котором якобы размещались не только представители ГУР и ВСУ, непосредственно участвовавшие в разработке и исполнении удара по Белгороду. В частности, в гостинице еще было не менее 200-т «иностранных наемников», которых «планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории РФ».

Ранее мы писали о том, что в Совбезе ООН ответили представителю РФ относительно настоящей причины «обстрела» Белгорода.