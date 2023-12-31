О том, что государство-террорист, начиная с сентября 2022-го года, выпустило по Украине не менее 3 800 ударных БПЛА, доминирующую часть из которых успешно «приземлили» силами и средствами нашей ПВО, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, тольк благодаря слаженной, достаточно эффективной работе мобильных огневых групп, а также подразделений Воздушных Сил и ПВО, удалось ликвидировать около 3 000 ударных беспилотников, то есть фактически почти 80 процентов.

Спикер Воздушных Сил добавил, что все это стало возможным вследствие усиления украинской противовоздушной обороны западными системами вооружений, однако на данном этапе, необходимо гораздо больше новых подобных средств:

Есть над чем задуматься. Нам все еще нужно больше систем, которые будут работать против ударных БПЛА.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Генштаб ВСУ отчитывался, сколько «Шахедов» было уничтожено в ночь на 31-е декабря.