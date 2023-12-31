О том, что более 500 маленьких украинцев погибли вследствие вооруженной агрессии со стороны государства террориста, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Офиса Генерального прокурора Украины.

Как стало известно, по состоянию на 31-е декабря текущего года, в соответствии с официальной информацией, предоставленной ювенальными прокурорами, погибли 513 детей, и как минимум у 1 169 — ранения различной степени тяжести. Кроме того, данные цифры не являются окончательными, поскольку не прекращается работа по их уточнению в местах боевых действий, на ВОТ и уже деоккупированных территориях.

Следует отметить, что печальная статистика, касательно пострадавших детей по регионам выглядит нижеуказанным образом:

в Донецкой области — 497;

в Харьковской — 306;

в Херсонской — 141;

в Киевской — 129;

в Днепропетровской — 105;

в Запорожской — 100;

в Николаевской — 97;

в Черниговской — 72;

в Луганской — 67.

Также, на протяжении последних 24 часов, в результате вражеского удара по центру Харькова, ранены еще двое несовершеннолетних украинцев — 14 и 16 лет.

Ранее мы писали о том, что в МВД рассказывали о последствиях российской атаки на Харьков.