О том, что правительством инициирована процедура введения налогообложения всех перечислений средств на банковские карточки физлиц по ставке в 18 процентов, пишет «НБН», ссылаясь на проект закона № 10166, размещенный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Если вышеуказанный документ вступит в силу, то особам, имеющим постоянное место работы, и предоставляющим свои услуги в свободное время (репетиторство, переводы текста, уход за детьми и прочее), необходимо будет официально зарегистрировать данную деятельность и уплачивать с нее налог, по ставке в 6 процентов.

Однако, если отказаться от такого «выгодного предложения», государство самостоятельно будет снимать по 18 процентов со всех средств, поступивших на карточку/счет (исключение — волонтеры, при условии подтверждения такой деятельности документально), что, станет возможным, «благодаря» подключению налоговиков к контролю за движением денег граждан.

Ранее мы писали о том, что Кабмин сократит количество ФЛП на «упрощенке» и поднимет ставку налогообложения.