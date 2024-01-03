О том, что в вышеуказанной «стратегии» отсутствует какая-либо информация касательно введения 18-процентной налоговой ставки сбора с перечислений на счета/карты, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, размещенное в Telegram-канале главы комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины Даниила Гетманцева.

По словам Гетманцева, он неоднократно перечитывал данную «стратегию», и ничего подобного там не нашел, и может обоснованно утверждать, — все волнения граждан вызваны тиражированием несознательного/сознательного «пророссийского ИПСО». Таким образом, по мнению народного избранника, украинцам следует отказаться от некоторой «инфантильности», и перейти «из года Кролика в год Дракона» без негативных ожиданий.

Ранее наш информационный портал писал о том, что именно предусматривает законопроект о введении 18-процентного налогообложения.