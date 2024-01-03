О том, что на территории Шевченковского района столицы нашей страны закончены аварийно-спасательные работы, начатые сразу после массированного воздушного удара войск государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале ГСЧС Украины.

Как стало известно, суммарная численность мирных граждан, погибших из-за атаки на столицу, выросла до 30 человек (одна из пострадавших украинок не справилась с полученными травмами, и умерла в местной больнице).

Кроме того, за все время аварийно-спасательных мероприятий, проведенных в Шевченковском районе, было перемещено и вывезено 4 070 кубических метров разрушенных строительных конструкций.

Ранее мы писали о том, что в Киевской городской военной администрации рассказывали о количестве раненых граждан после атаки 2-го января.