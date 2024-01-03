О том, что помимо ключевой проблемы всех временно захваченных регионов — безопасности, так как «освободители» на регулярной основе обстреливают большинство контролируемых населенных пунктов, есть еще целый ряд сложностей, пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления».

В частности, кроме вышеописанной проблемы, на ВОТ (временно оккупированные территории) Украины фиксируется высочайший уровень безработицы, нехватка лекарственных препаратов, и полное отсутствие предоставления первичной медпомощи. Также, наблюдается дефицит товаров для несовершеннолетних и постоянные перебои в поставках электричества и «голубого топлива», что, вероятно, спровоцировано недостаточным количеством профессиональных кадров в органах оккупационных «властей».

Таким образом, с учетом всего указанного, можно сделать выводы — враги не обладают никакими шансами на уменьшение уровня социально-экономического напряжения, поскольку российско-оккупационные администрации ставят себе целью стабилизировать ситуацию в захваченных регионах.

Ранее мы писали о том, под каким предлогом российские «власти» присваивают имущество украинцев на ВОТ.