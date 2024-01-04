О том, что отказ в допуске экспертов МАГАТЭ внутрь реакторных залов ЗАЭС — явные намерения российских оккупантов по утайке определенной важной информации, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал «Энергоатома».

По словам главы «Энергоатома» Петра Котина, вышеуказанный факт, касающийся запрета допуска мониторинговой миссии МАГАТЭ к данным помещениям, в которых размещаются активные зоны реакторов и складируется отработанное ядерное топливо, может указывать на попытку захватчиков скрыть «истинную ситуацию на ЗАЭС».

Котин акцентировал:

Единственный выход — полная демилитаризация и деоккупация ЗАЭС и прилегающих территорий. Это ключевая предпосылка для восстановления не только ядерной безопасности, но и уважения норм международного права.

Ранее мы писали о том, что в ГУР рассказывали, зачем РФ усилила принудительную паспортизацию украинских сотрудников на ЗАЭС.