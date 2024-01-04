О том, как изменилась стоимость некоторых «бумаг» с 2024-го года, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на официальной странице Государственной миграционной службы Украины.

Как стало известно, с 1-го января текущего года, «Полиграфическим комбинатом «Украина»» поднята стоимость бланков на:

паспорт гражданина в формате ID-карточки;

вида как на временное, так и на постоянное жительство;

удостоверений личности особ, не имеющих гражданства, но желающих покинуть Украину.

В частности, обновленная стоимость паспортов граждан в виде ID-карточки выглядит нижеуказанным образом:

первое получение — бесплатно;

оформление в срок, не превышающий 10-ти дней (рабочих)— 874 гривны;

оформление в срок, не превышающий 20-ти дней (рабочих) — 504 гривны.

Цены на прочую идентичную документацию:

вид на временное жительство в Украине обойдется в 1 056 гривен;

вид на постоянное жительство — в 1 151 гривны;

удостоверение личности для особы, не имеющей гражданства — в 6 867 гривен.

Ранее мы писали о том, что Чехия будет выплачивать деньги за добровольное возвращение украинцев домой.