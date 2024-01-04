О том, как прокомментировал вышеуказанную провокацию РФ спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет «НБН», ссылаясь на материал LIGA.net.

По словам Николенко, на странице анонсированного мероприятия в соцсети Facebook, содержится дезинформация на итальянском и русском языках, в которой открыто «вброшены» пропагандистские «кейсы» с ключевыми тезисами Москвы, такими, как «киевская хунта», «город-мученик бандитской оккупации», «город-символ народного восстания на Донбассе» и прочие.

Следует отметить, что организаторами этой сомнительной выставки являются члены культурной ассоциации «Россия Эмилия-Романья», заявляющие о «скором процессе восстановления» Мариуполя, практически разрушенного в период захвата путинской армией весной прошлого года.

Николенко акцентировал:

МИД Украины уже поручило украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение.

Ранее мы писали о том, что из российского плена 3-го января вернули более 200 защитников Мариуполя.